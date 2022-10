Giorgia Meloni e la foto della nonna: «Vorrei averti ancora qui al mio fianco». Matteo Renzi: «Auguri alle mie nonne»

Giorgia Meloni dedica un pensiero alla nonna nel giorno della festa dei nonni. Lo fa sui social pubblicando un post con la foto di loro due insieme. «Avrei tanto voluto averti ancora qui al mio fianco con i tuoi insegnamenti, la tua saggezza, le tue battute», scrive la leader di Fratelli d'Italia.

Giorgia Meloni, la foto con la nonna

«Ma so che in qualche modo sarai sempre con me, a vegliare da lassù - aggiunge - I nonni. Colonne portanti della nostra società, custodi della memoria, fondamento di ogni famiglia. Conosciamo i sacrifici che fate e le difficoltà di tanti di voi, non ci volteremo dall'altra parte. Auguri a tutti e un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi. Grazie di tutto».

Auguri a tutti i nonni. E un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi.

Grazie di tutto.



➡️ https://t.co/QfwMQgAqfH pic.twitter.com/mMX1ddsndE — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 2, 2022

Renzi con le nonne

Foto social anche per Matteo Renzi. «Auguri a tutti i nonni e alle nonne. A cominciare dalle mie nonne qui in una foto di qualche anno fa. Oggi Maria viaggia verso i 102 e Anna Maria verso i 92. I nonni Achille e Adone le guardano da lassù». Lo scrive sui social il leader di Italia Viva in occasione della festa dei nonni postando una foto con le sue nonne quasi centenarie.