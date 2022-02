Giorgia Meloni: «Non vaccino mia figlia. Giovani e Covid? Stesse possibilità di venire uccisi da un fulmine»

Giorgia Meloni non vaccinerà sua figlia, perché il vaccino non è una religione e perché a suo dire le possibilità di morire di Covid per un ragazzino sono molto basse. A dirlo è lei stessa, ospite di LaStampa.it e intervistata dal direttore Massimo Giannini. «Non vaccino mia figlia, perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio», ha detto la leader di Fratelli d'Italia. «Le possibilità che un ragazzo muoia di covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine». «Questo - spiega - è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023». «Il centrodestra peggio del centrosinistra? Benissimo non sta messo nessuno, ma io sono fiduciosa che una proposta di centrodestra vinca le prossime elezioni politiche, per questo lavoro», aggiunge Meloni. «Mi candido a guidarlo? Sì, ma questo dipende dagli italiani». «Non abbiamo incontri previsti con Matteo Salvini», aggiunge ricordando che non sente il leader della Lega «da prima che votasse Mattarella» al Quirinale.

