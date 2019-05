Giorgia Meloni: «Dopo il voto nuova maggioranza. Noi a difesa del sud»

di Adolfo Pappalardo

Chiude a qualsiasi ipotesi di alleanza con Forza Italia per aprire a Salvini. «L'unica alternativa possibile, e lo vedremo dopo il voto Ue, è una maggioranza Fdi-Lega. Mai con chi si allea con il Pd come in Sicilia. Dalle amministrative all'Europa troppe cose ci dividono da Fi», dicei, leader di Fratelli d'Italia, a Silvio Berlusconi che prospettava, ieri, un centrodestra unito in caso cada il governo. E sulla manifestazione nazionale di oggi a Napoli che chiude la campagna al Mezzogiorno aggiunge: «Ci rivolgiamo ad una città che vive una situazione allarmante: ci vorrebbero leggi speciali».«Abbiamo aperto la campagna elettorale con la conferenza programmatica di Torino e si chiude qui per dare un forte segnale di unità nazionale in un momento in cui il Paese appare spaccato. Vogliamo però rappresentare il Mezzogiorno che chiede lavoro e non il reddito di cittadinanza e chi vuole dichiarare guerra alla camorra. Guerra vera da affrontare anche con leggi speciali che noi appoggeremo sempre».«Lo è. Per questo chiederemo esercito e leggi speciali ad hoc».«Anzitutto pene più dure e chi viene condannato in galera ci rimanga davvero. E, sicuramente, occorre una massiccia e costante presenza dell'Esercito e non solo operazioni spot a termine».«Anche in Europa stiamo in due famiglie diverse. Io lavoro per un'alleanza che dal Ppe si deve spostare a destra passando per Salvini-Le Pen sino al gruppo di noi conservatori: perché senza di noi credo sia difficile una maggioranza. Ma se lui lasciasse il Ppe, la sua famiglia naturale è la nostra».«Se rimane lì può essere utile per creare l'unica alleanza che le dicevo».«L'unica alternativa possibile è una maggioranza Fdi e Lega come c'è già in molte regioni. Anche perché, per quanto mi riguarda, ci sono molte, troppe, cose che ci dividono da Forza Italia. A cominciare dall'Europa ma, soprattutto, Forza Italia continua ad ammiccare al Pd con cui è andata anche al voto assieme in Sicilia contro Fdi e la Lega. Senza contare l'ipotesi Draghi appena prospettata».«Affatto. I voti di Fratelli d'Italia per un altro governo Monti non ci saranno mai. Guardi che noi siamo pronti a governare in Europa ed a costruire una maggioranza in Italia. Ma serve il voto alle Europee per il nostro partito: perché con la preferenza a Lega e 5 Stelle si rafforza il governo mentre a Pd e Fi è per l'opposizione. Ma solo votando noi si cambia l'equilibrio».«Differenze ci sono su alcuni contenuti, sulle riforme istituzionali e sull'autonomia differenziata ma un governo composto da noi e Lega sarebbe una sintesi ideale perché portiamo avanti battaglie simili».«Io sono fiera della mia destra che non ha fatto patti al ribasso, che non si è mischiata con nessuno. Abbiamo preferito privilegiare il tenere la barra dritta senza rincorrere promesse impossibili da mantenere. E saremo la sorpresa di queste elezioni».«Io lo dissi a Salvini che non poteva fare politiche di destra con i grillini di sinistra».