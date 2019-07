Sea Watch, Giorgia Meloni minacciata sui social: «Affondiamola con un sasso»

di Maria Lombardi

Questi sono solo alcuni dei commenti che in questi giorni mi hanno rivolto sui social i vari sostenitori dell'accoglienza indiscriminata relativamente ai fatti della #SeaWatch3. Quelli che "restiamo umani" e "rispettiamo le donne"

Ormai è una guerra di insulti e minacce. ll caso della SeaWatch e della capitana Carola Rackete ha scatenato un'ondata d'odio sui social inarrestabile. La più colpita, la capinata a cui in tanti hanno augurato lo stupro, e quanti l'hanno difesa sono finiti nel tritacarne degli odiatori, comprese le cantanti Emma Marrone e Paola Turci. Ma i commenti rabbiosi arrivano da una parte e dall'altra, come fa notare l'onorevole Meloni, e non c'è modo di fermarli. E a farne le spese della cattiveria social e degli insulti sessisti sono ancora una volta le donne, qualunque sia il loro pensiero.

«Affondiamo lei con un bel sasso legato al collo». «E poi muori, Giorgia. Hai rotto i c...con la tua demenza». «Meglio che fai tanto yoga così pratichi a stare con la testa in giù». «Fascista di merda, ammazzati». «Puttana fascista, ti devono sbranare i cani». «Farai la fine del sorcio topo di fogna Mussolini».nel mirino degli haters. In un tweet ha pubblicato un collage degli insulti ricevuti sui social. «».