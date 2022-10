Giorgia Meloni: l'emozione davanti al picchetto d'onore, gli applausi della folla in via del Corso. La giornata del passaggio di consegne

L'area attorno a Palazzo Chigi completamente blindata, gli applausi della folla in via del Corso, l'emozione del picchetto d'onore. Dopo il giuramento, per Giorgia Meloni oggi era il giorno del passaggio di consegne con Mario Draghi, con la cerimonia della campanella e poi il primo Consiglio dei Ministri. L'arrivo della premier è stato "annunciato" dagli applausi della folla di cittadini in attesa della nuova premier dietro le transenne lungo una via del Corso blindata. Altri cittadini sono rimasti all'ingresso di Piazza Colonna, anche questa chiusa in occasione della tradizionale cerimonia della campanella che si svolge a Palazzo Chigi. Meloni è entrata accolta dal picchetto d'onore delle forze armate. La premier è giunta a piazza Colonna, davanti all'ingresso della sede del governo a bordo di una Giulia Alfa Romeo. Gli accessi a piazza Colonna, così come le strade intorno, erano chiuse, se non alle decine di giornalisti, fotografi e operatori tv, inclusa qualche troupe straniera.

L'emozione davanti al picchetto d'onore: «Scena impattante»

Meloni è arrivata nel cortile interno di palazzo Chigi per il tradizionale passaggio di consegne con il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi. Nel picchetto d'onore che passa in rassegna per il "Presentat-arm!" ci sono due lancieri di Montebello donne: una dietro le colonne al lato del portone principale del palazzo, l'altra "presidia" con un collega l'ingresso allo scalone d'onore che porta al salone dei Galeoni dove si svolge il rito della campanella.

Mario Draghi ha atteso con un sorriso largo Giorgia Meloni sullo scalone che conduce alla sale dei Galeoni, dove poi ha avuto luogo il passaggio di consegne con la tradizionale cerimonia della campanella. «Benvenuta, come stai?», ha chiesto il premier uscente. «Bene, questa sotto è una cosa un po' impattante emotivamente», ha risposto la neo presidente del Consiglio con un chiaro riferimento al picchetto d'onore che l'ha omaggiata nel cortile di Palazzo Chigi.

Il look

Capelli lisci, in completo scuro, giacca e pantalone stretti, su camicetta bianca di seta e scarpe nero lucido senza tacco questa volta, modello "Derby": questo il look scelto da Giorgia Meloni nel giorno del passaggio di consegne a Palazzo Chigi. Niente stiletto stavolta, dunque, sfoggiato in occasione delle consultazioni al Colle e dell'incarico da parte del capo dello Stato. Per il "presentat-arm!" Meloni ha atteso in piedi all'uscio poi passando in rassegna i lancieri di Montebello, l'Aeronautica, la Marina militare, i Carabinieri e la Gdf. Prima di salire per lo scalone d'onore è tornata indietro per un attimo a salutare con la mano, a favore di telecamere, tra i flash dei fotografi.