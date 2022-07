Giorgia Meloni: «L'Italia guidata da Fdi sarà affidabile all'estero. Letta? Scelta fra noi e lui»

Elezioni politiche 2022 - Derby Meloni Letta, Fratelli d'Italia contro Pd? Sono questi i partiti che stanno affilando le armi e si sono messi in testa alle rispettive coalizioni per sfidarsi il prossimo 25 settembre. Ecco cosa ha detto Giorgia Meloni rivolgendosi al segretario del Pd: «Letta ha detto che l'Italia dovrà scegliere tra lui e noi. È vero: noi vogliamo un ritorno del bipolarismo e questo confronto non ci spaventa. Quando la storia chiama bisogna rispondere e noi non ci siamo mai tiratI indietro. Tanto meno lo faremmo adesso». L'ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni alla Direzione nazionale del suo partito in vista delle prossime elezioni.

L'atlantismo - «Ribadiamo che saremo garanti, senza ambiguità, della collocazione italiana e dell'assoluto sostegno all'eroica battaglia del popolo ucraino. Posso dire che un'Italia guidata da Fratelli d'Italia e dal centrodestra sarà una Italia affidabile sui tavoli internazionali». L'ha detto la presidente di FdI, Giorgia Meloni alla Direzione nazionale del suo partito. Dopo il caso che tira in ballo Salvini e i suoi rapporti con l'ambasciatore di Putin emerso in un documento dell'intelligence, Meloni si comporta da leader della coalizione e corre ai ripari garantendo sulla collocazione atlantica dell'Italia e sull'affidabilità del suo partito.

Guerra all'Ucraina - Ucraina? Dobbiamo essere chiarissimi, scandisce Meloni. «Vogliamo difendere gli interessi nazionali e porre in Europa i temi su cui la strategia è stata sbagliata. E dobbiamo essere chiarissimi sulla guerra. Da opposizione, abbiamo chiesto al governo di fare ciò che era necessario perché l'Italia non fosse l'anello debole dell'Occidente, mostrandosi fiera e leale e allontanando lo stereotipo della nazione spaghetti e mandolino tanto cara ai detrattori», ha detto la leader di FdI durante la Direzione del partito.

«Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza solida. Si vince e si perde insieme. Sono contenta che alla fine abbia prevalso per tutti il buonsenso. E mi diverte vedere oggi la profonda delusione della sinistra di fronte alla capacità del centrodestra di trovare immediatamente la sintesi e dimostrarsi unito e compatto», ha detto Meloni parlando del centrodestra.

Il centrodestra così ha trovato l'accordo dopo il braccio di ferro. Collegi uninominali: 98 Fdi, 70 Lega, 42 Fi