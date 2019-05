Meloni: «Salvini ascolti gli italiani: non vogliono più M5S al governo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvini «deve decidere se ascoltare» quello che hanno detto gli italiani con il voto per le Europee, cioè «che un'altra maggioranza è possibile». Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia,, soffermandosi con i giornalisti per commentare il voto. «Ho ragione di credere - ha aggiunto - che se rivotassimo fra qualche mese Fratelli di Italia crescerebbe». Meloni ha poi spiegato che Fdi «si distingue molto dalla Lega», prima di tutto per l'alleanza con i 5 Stelle, ma «abbiamo una alta compatibilità. Si può fare un governo che lavora sull'immigrazione e riduce le tasse».