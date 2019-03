La Puglia sceglie il fondatore delle Br per ricordare Aldo Moro. Meloni: «Insulto alle vittime»

di Mario Ajello

La denuncia viene da Giorgia Meloni. E riguarda la malattia arci-italiana del perdonismo e del non rispetto delle vittime. Insomma, la Regione Puglia governata da Michele Emiliano sceglie il co-fondatore delle Br, Alberto Franceschini, per parlare durante le commemorazioni per Aldo Moro. “Una scelta vergognosa - protesta la Meloni - e un vero e proprio insulto alle vittime della strage di via Fani e delle loro famiglie!”. Impeccabile denuncia. Che al di là del caso specifico racconta una situazione triste: in Italia tutto quanto fa spettacolo e si finisce per assoldare anche gli attori peggiori.

