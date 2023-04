Giorgia Meloni, il bacio con il compagno Andrea Giambruno durante una giornata di shopping

Giorgia Meloni, giornata di shopping con la famiglia a Roma. Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha pubblicato un servizio esclusivo sulla premier. Berretto di lana e occhiali neri per passare inosservata, la nostra Presidente del Consiglio si è regalata una domenica di relax in un centro commerciale sulla Laurentina in compagnia del compagno, il giornalista Andrea Giambruno, e della loro figlia Ginevra. Tra negozi di giocattoli per la bambina, soste in store beauty e di moda (sempre dai piccoli prezzi) per lei e teneri baci di coppia scambiati sulle scale mobili, per un giorno l'agenda della Meloni era dedicata esclusivamente ai propri cari, mostrandola in una veste di “normale” felicità come mamma e come donna innamorata.

