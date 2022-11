Il ministro Giancarlo Giorgetti: «Obiettivo del Nadef è quello di mitigare il caro-bollette. Approccio prudente, realistico e sostenibile».

Inoltre la Nadef (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza) prevede una crescita del Pil dello 0,6% l'anno prossimo «inferiore rispetto a quella che poteva essere la previsione più ottimistica». Il deficit si attesterà «al 4,5% rispetto al tendenziale del 3,4% creando spazio per fare un intervento che riteniamo doveroso per famiglie e imprese che ammonta a circa 23 miliardi per l'energia».

Il deficit scenderà fino al 3% nel 2025. Il governo prevede anche «un discesa del debito costante fino a 141,2% nel 2025», ha aggiunto.

«Siamo consapevoli che fare previsioni a lungo termine in questo momento può essere un esercizio di pura accademia e siamo consapevoli e pronti a fronteggiare i rischi di recessione che da più parti a livello globale ed europeo vengono evocate e che ahime potrebbero toccare anche l'economia italiana», ha aggiunto il ministro dell'Economia al termine del cdm. ci «Ci presentiamo davanti al Parlamento con questo atteggiamento responsabile».

«Lo spazio in deficit per il 2023 permetterà di liberare 23 miliardi di euro da destinare alle misure contro il caro energia», ha ribadito Giorgetti.