Giachetti inizia lo sciopero della fame: «Subito la data del congresso»

«Amici cari, visto che voi vi dedicate alle cene e continuate a prendere tempo mentre il Pd scivola sempre più in basso, io smetto di mangiare. Dalla mezzanotte di ieri sciopero della fame per chiedere che sia fissata subito la data del congresso. #congressosubito». Lo annuncia via Twitter il deputato del Pd Roberto Giachetti.

