Genitori di Renzi, il gip conferma gli arresti domiciliari

Il gip non ha accolto la richiesta di revoca presentata lunedì scorso dall'avvocato Federico Bagattini, difensore della coppia, durante l'interrogatorio di garanzia. Sulla richiesta di revoca la Procura già martedì scorso aveva espresso il suo parere contrario, ritenendo ancora necessaria la misura cautelare.



La revoca degli arresti domiciliari «per la totale insussistenza delle esigenze cautelari» era stata chiesta invece dall'avvocato Bagattini, legale dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Nel provvedimento del gip ha disposto gli arresti domiciliari per Renzi senior e Laura Bovoli, eseguito lunedì 18 febbraio, si motivano gli arresti domiciliari con «il pericolo di reiterazione del reato» ipotizzando il rischio che la società Eventi6 «si possa avvalere di altre cooperative» per continuare a commettere i reati di bancarotta fraudolenta e di emissione di fatture false.



Tra i nuovi atti di indagine che la procura di Firenze martedì scorso ha allegato al parere contrario alla revoca degli arresti domiciliari ci sono anche i documenti relativi alla procedura fallimentare della cooperativa Marmodiv di Firenze su cui il tribunale fallimentare dovrebbe emettere sentenza alla prossima udienza del 20 marzo. È quanto si apprende da fonti legali. Marmodiv è una delle 3 società cooperative di cui tratta l'inchiesta per bancarotta fraudolenta e false fatture che ha portato ai domiciliari i genitori dell'ex premier Matteo Renzi. La procura ritiene che Tiziano Renzi e Laura Bovoli controllassero anche questa società tramite persone di fiducia. Tra gli altri atti di indagine, portati al gip con il parere negativo, la procura ha consegnato nuove testimonianze raccolte dagli investigatori della Guardia di finanza.



«Sono stati depositati degli atti di indagine »compiuti prima dell'interrogatorio e sui quali non ci siamo potuti difendere Confermati gli arrestidell'ex premier Matteo Renzi Laura Bovoli , accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Questa la decisione del gip di Firenze Angela Santechi, a quanto si apprende al Palazzo di giustizia di Firenze dove la decisione era attesa dopo l'interrogatorio di garanzia.

. Questo è il primo commento dell'avvocato Bagattini. «La procura - ha spiegato l'avvocato Bagattini - ha allegato al parere contrario» all'istanza di revoca dei domiciliari «una serie di atti di indagine compiuti pochi giorni prima dell'esecuzione della misura». Atti, prosegue il difensore, «dei quali la difesa non aveva alcuna conoscenza e i cui esiti non ci sono stati contestati nell'interrogatorio, durante il quale peraltro il pm non ha fatto alcuna domanda in merito». «In questo modo - conclude l'avvocato Bagattini - siamo stati privati della possibilità di difenderci anche su questi nuovi elementi, sulla base dei quali peraltro il gip nella decisione odierna ha ritenuto sussistenti profili di attualità rispetto alle esigenze cautelari» stabilite per i coniugi Renzi.

