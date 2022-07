Gasparri mostra la password del tablet mentre va in onda. Ironia social: «Putin ancora che paga gli hacker»

Il dettaglio non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Nel suo intervento alla trasmissione Coffee Break su La 7 l'onorevole Maurizio Gasparri è andato in onda con la password del proprio tablet in bella vista, scritta su un nastro adesivo bianco attaccato sul retro del device.

Il senatore di Forza Italia è intervenuto nel programma condotto da Andrea Pancani per parlare della crisi di governo. Il collegamento è avvenuto presumibilmente da Palazzo Madama ed evidentemente chi lo ha organizzato non si è accorto che nell'inquadratura rientrava anche il retro del tablet con scritta la preziosa password.

L'ironia sui social

Il frame del video è diventato immediatamente virale sul web, scatenando decine di commenti ironici. «Scrivere la propria password e poi andare in onda in TV: non ci delude mai» scrive un utente su Twitter. «Gasparri durante un collegamento mostra inavvertitamente la password del suo pc scritta su un foglietto attaccato allo schermo. E Putin che ancora butta i soldi con gli hacker» ironizza un altro.

Gasparri durante un collegamento mostra inavvertitamente la password del suo pc scritta su un foglietto attaccato allo schermo. E #Putin che ancora butta i soldi con gli hacker.#crisidigoverno — Matteo Capponi (@pirata_21) July 21, 2022

La notizia è talmente tanto condivisa che arriva anche all'estero: dalla Gran Bretagna un utente si chiede: «Montecitorio ha fatto un corso IT a quest'uomo?»

Il frame "incriminato" ha fatto sorridere anche il premio nobel per la fisica, il professore Giorgio Parisi, che lo ha condiviso sul proprio profilo Facebook astenendosi dal commentare.

La cybersicurezza è un tema di cui si parla molto, vista anche la minaccia degli hacker russi che ha più volte colpito i siti istituzionali e i profili social di alcuni parlamentari. Tra le prime raccomandazioni degli esperti per proteggere la propria privacy dai pirati del web c'è proprio la scelta di password complesse e evitare di scriverle sul supporto fisico del pc, del tablet o del telefono (che, nel caso venisse rubato esporrebbe dunque a un rischio ben più grave di accesso ai propri profili e dati personali).