G20, Biden arrivato a Roma: oggi incontrerà il Papa, Draghi e Mattarella

G20 al via: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atterrato a Roma nella notte accompagnato dalla first lady Jill. Insieme alla coppia il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. L'agenda annunciata per il primo giorno a Roma prevede per le prossime ore incontri con il Papa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi. Poi un faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron. Glasgow, per la Cop26, sarà la seconda tappa del viaggio in Europa di Biden, il secondo dal suo arrivo alla Casa Bianca.

La Cina parteciperà da remoto

Xi Jinping parteciperà in collegamento da remoto al G20 di domani e domenica. «Il presidente cinese si rivolgerà al 16esimo summit dei leader del G20 in collegamento video su invito del primo ministro Mario Draghi», ha riportato nelle ultime ore l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, citando la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying. Un «discorso importante», ha precisato. Nel suo piano la Cina ha confermato l'obiettivo 2060 per la neutralità carbonica. Il gigante asiatico è alle prese con una nuova ondata di contagi da Covid-19. Xi non ha mai effettuato un viaggio all'estero dal 18 gennaio dello scorso anno.