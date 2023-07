Furto di visti all'ambasciata italiana a Islamabad, Fratelli d’Italia presenta un esposto

Ieri, l’onorevole Andrea Di Giuseppe di Fratelli d’Italia ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica affinché siano fatti accertamenti riguardo la questione di 1.000 visti in bianco rubati alcuni anni fa dalla nostra ambasciata a Islamabad, la cui scomparsa fu scoperta da un controllo alle Maldive su un passaporto ritenuto sospetto.

La questione rientra in un filone investigativo più grande di cui il politico romano trapiantato negli Stati Uniti è il protagonista. Mesi fa, il deputato eletto nel collegio nord e centro americano era stato avvicinato nella Capitale da un ristoratore straniero che gli aveva chiesto, visto il suo ruolo politico, di fare da facilitatore per garantire visti in ingresso in Italia da Bangladesh, Pakistan e Filippine: in cambio dell’aiuto 300.000 euro di ingresso e 120.000 euro al mese per tutto l’arco elettorale.

Dopo aver finto di accettare, l’onorevole si è rivolto alla Guardia di Finanza iniziando a lavorare sotto copertura per sgominare il racket.

L’effetto Di Giuseppe – nel frattempo minacciato due volte, a casa sua negli Stati Uniti e in Italia – ha fatto tornare a galla la storia di questi 1000 visti con nuove segnalazioni sull’accaduto, facendo scattare la denuncia.

Anche la Farnesina si è attivata. Su indicazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è stata predisposta con carattere d'urgenza una immediata missione ispettiva speciale in tema di visti in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh. La delegazione ispettiva, composta da funzionari del ministero degli Esteri e da esperti di sicurezza di altre amministrazioni, verificherà la correttezza delle procedure e l'eventuale esistenza di irregolarità nell'emissione di visti da parte delle sedi diplomatico-consolari in quei Paesi.

“C’è un fatto che molti ignorano – spiega Di Giuseppe – se è così facile ottenere un visto italiano, il nostro paese non solo rischia di essere la porta d’ingresso per un’immigrazione irregolare ma anche per cellule terroristiche.

Il Parlamento e la Magistratura devono investigare e mettere la parola fine a quello che sta accadendo.”