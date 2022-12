Morto Frattini, Berlusconi: «Vero servitore dello Stato». Crosetto: «Era speciale»

È morto Franco Frattini, attuale presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri. Era malato e stava combattendo contro un tumore. «È stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all'estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Esteri - ha scritto Silvio Berlusconi, di cui Frattini è stato ministro​ -. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai famigliari».

Tra i primi ad annunciare la scomparsa di Frattini è stato Giancarlo Innocenzi Botti, ex presidente di Invitalia e sottosegretario di Stato alle Comunicazioni nel governo Berlusconi II. «Franco Frattini non è più con noi. Il Paese perde un grande uomo, un grand commis di stato, un uomo che ha servito le istituzioni con capacità professionalità ed onore. Io perdo un fratello. Ho condiviso con lui una parte importante della mia vita. Mi onoro di averlo convinto a far parte della famiglia di Forza Italia e di essergli stato a fianco per molto tempo. Dio lo accolga con tutti gli onori che merita. Noi lo terremo sempre nel nostro cuore», ha concluso Innocenzi Botti. Poco dopo è arrivato l'addio anche del ministro della Difesa, Guido Crosetto: «Addio Franco. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell'anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e straordinaria».

Addio Franco.

Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell’anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e straordinaria. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 24, 2022

Da 15’ Franco Frattini non è più con noi. Il Paese perde un grand’uomo, un grand commis di stato, un uomo che ha servito le istituzioni con capacità, professionalità ed onore. Io perdo un fratello. Ho condivido con lui una parte importante della mia vita. — G. Innocenzi Botti (@GInnocenziBotti) December 24, 2022

Lollobrigida: politico acuto e leale servitore dello Stato

«Profondo dolore e sgomento per la scomparsa di Franco Frattini, presidente del consiglio di Stato ed ex ministro dei governi Berlusconi - ha scritto in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. «Sono vicino con il cuore alla famiglia di Franco Frattini a cui va il mio pensiero ed il mio abbraccio in questa notte della vigilia di Natale. Perdiamo un servitore dello Stato, un uomo perbene che ha dedicato la sua vita all'Italia e agli italiani. Addio Franco», ha scritto Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. «Cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini, uomo perbene, politico acuto e leale servitore dello Stato. Sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari tutti in questo momento di dolore», ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.