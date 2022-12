Fratelli d'Italia, la festa a piazza del Popolo per i 10 anni. La Russa: «Convinto che le nostre idee avrebbero trionfato»

Era il 21 dicembre 2012 quando, nel centro di Roma, Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa annunciarono la decisione di dare vita a Fratelli d'Italia. Sono passati dieci anni e ora il partito, al governo del Paese, celebra il decimo anniversario con una festa in piazza del Popolo, a Roma, da giovedì 15 a sabato 17 dicembre.

«Il racconto di un lungo e incessante amore per l'Italia». Si intitola così una lunga serie di slides diffuse alla festa per raccontare, passo dopo passo, i dieci anni di Fratelli d'Italia, dalla fondazione al trionfo elettorale del 25 settembre. Tra foto d'epoca e brevi testi, si parte con l'atto di nascita del partito, nel dicembre del 2012, poi lo striminzito 1% alle politiche successive, quindi i primi congressi, il radicamento nel territorio, il flop delle europee, i primi successi alle amministrative, nel 2017, il 4% alle politiche del 2018, e il 6% delle europee del 2019. Si continua raccontando i successi nelle città e nelle regioni. Si finisce con la conferenza programmatica di Milano con cui Giorgia Meloni si candidò esplicitamente alla guida del Paese, sino al trionfo delle politiche e al suo insediamento a Palazzo Chigi, prima donna, prima esponente di destra a essere premier.

La Russa: convinto che le nostre idee avrebbero trionfato

«Non avrei sicuramente pensato di fare il presidente del Senato, non 15 anni fa ma neanche 15 mesi fa. Ma non ci ponevano limiti rispetto alle nostre idee: avrebbero trionfato e di questo ho sempre avuto sempre certezza assoluta». Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, alla manifestazione per i 10 anni di Fdi.