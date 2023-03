Francesco Boccia eletto capogruppo Pd al Senato. Schlein: «Ha solidità ed esperienza»

L'assemblea dei senatori Pd a Palazzo Madama ha eletto per acclamazione Francesco Boccia nuovo capogruppo. La proposta era stata avanzata da Elly Schlein: «Ha solidità, capacità politica ed esperienza», aveva detto la segretaria del Pd all'assemblea del gruppo.

«Questa elezione mi responsabilizza molto, avviene in maniera unitaria, è un bel segnale, lavoreremo insieme, ringrazio colleghi e colleghe», ha detto Boccia parlando con i giornalisti a Palazzo Madama. «Ho ringraziato Elly Schlein per avermi proposto come capogruppo al Senato e tutti i miei colleghi, a partire da Simona Malpezzi, per avermi sostenuto. Un bel segnale. Ora iniziamo un lavoro parlamentare in raccordo con il partito che avrà come punto riferimento costante le piazze, i luoghi dei bisogni degli italiani. Noi iniziamo un lavoro, tutti insieme, che rafforzerà la presenza Pd ovunque, anche nelle aule parlamentari, già a partire dai prossimi giorni».