Forza Nuova, dal Pd a Conte: «Va sciolta subito», FdI: «La decisione spetta alla magistratura»

Sale la richiesta di scioglimento di Forza Nuova, i cui leader sono stati arrestati con l'accusa di avere guidato i violenti durante le manifestazioni anti Green pass a Roma. «Non possiamo accettare che nel nostro paese ci siano aggressioni di questo tipo quindi su Forza Nuova è una valutazione che affidiamo alla magistratura ma anche io ritengo che ci siano le condizioni per lo scioglimento». Così Giuseppe Conte davanti alla sede della Cgil a Roma. «È evidente che ci sia una volontà deliberata di condurre attacchi squadristi e questo non lo possiamo accettare».

APPROFONDIMENTI POLITICA Scontri a Roma, Meloni: «Squadrismo ma non conosco la...

«Forza Nuova andrebbe sciolta subito. Per questo, i gruppi del Partito Democratico presenteranno una mozione al Senato e alla Camera, come dichiarato anche dal collega Emanuele Fiano». Lo ha detto Simona Malpezzi a SkyAgenda. «Le terribili violenze, con l'assalto alla CGIL e l'assedio alle sedi istituzionali, guidate da pericolosi personaggi dell'estrema destra, impongono iniziative forti e decise. Gli attacchi squadristi e neofascisti di ieri sono inaccettabili e gravissimi: serve una risposta ferma e unita da parte di tutto il Paese», ha aggiunto la presidente dei senatori del Pd.

Non può essere il Parlamento a decidere sullo scioglimento di Forza Nuova, ma spetta ai giudici. Lo dice Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, commentando l'annuncio del deputato del Pd Emanuele Fiano della presentazione di una mozione per sciogliere Fn. «La nostra Costituzione e le leggi dello stato prevedono che la magistratura agisca nei confronti di associazioni e movimenti in contrasto con i dettami in esse contenute - sottolinea parlando con l'Adnkronos - Questo potere è attribuito alla magistratura ed alle forze dell'ordine, il Parlamento non è costituzionalmente deputato dalla Costituzione a intervenire».

«Sono sette i nostri ragazzi, tra cui Roberto Fiore, Giuliano Castellino e il figlio, ad esser stati portati in carcere. Domani verrà fatta o meno la convalida dell'arresto. Non siamo affatto stupiti. D'altronde hanno carcerato 76 milioni di italiani per un anno, tenendoli in casa ai domiciliari, figuriamoci se non arrestano chi scende in piazza». A poche ore dalla 'guerriglià in piazza e al termine di una riunione con la comunità di Forza Nuova, i leader del movimento di estrema destra Stefano Schiavulli, già di Militia e condannato per violazione della legge Mancino, e Pino "Pinuccio" Meloni, già ultrà della Roma condannato per il raid di Brescia, e commentano così all'Adnkronos gli scontri e i fermi di ieri. «Noi come realtà politica non abbiamo mai messo il cappello alla piazza o portato i nostri simboli, questo perché la piazza è del popolo e noi, parte di loro, abbiamo semplicemente e doverosamente dato loro la nostra vicinanza - continuano - combattendo al loro fianco contro un'ingiustizia quale è il green pass. Siamo vicini non solo ai nostri ma a chiunque è stato fermato dalla repressione dello Stato e non ci fermiamo perché è doveroso continuare a lottare per i diritti di tutti. La dittatura la sta imponendo questo Stato, non noi e non possiamo fermare quello che il popolo stesso, arrivato allo sfinimento, decide». «Si parla di violazione della democrazia per un palazzo che è un simbolo, di leggi costituzionali: ma la Costituzione è stata stracciata per due anni, togliendo la libertà e la dignità alla gente. Sono stati loro i primi a violare i diritti costituzionali. Non ci stupiamo certo degli arresti - ribadiscono da Forza Nuova - in uno Stato draconiano che ha schiacciato le libertà fondamentali dei cittadini e che non vuole far altro che eliminare ogni dissenso o persona scomoda che ostacoli il raggiungimento dei suoi interessi».