Salva-Stati, torna l'asse Di Maio-Conte: M5S punta sul rinvio nella Ue

di Marco Conti

«Continuano a mettere zeppe in ogni cosa. Non saprei qual è l'obiettivo. C'è chi dice lo facciano per sottolineare la loro identità, e chi pensa si preparino a tornare con Salvini». Il dubbio del ministro Dem è lo stesso che assedia da qualche settimana molti parlamentari del Pd. Salva-Stati, rissa alla Camera: il governo fa muro e scoppia la bagarre IN QUOTA L'ultima zeppa arriva direttamente da Strasburgo e in qualche modo si lega al problema della riforma del fondo salva stati...