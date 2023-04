Fondi russi alla Lega, archiviata l'inchiesta del caso Metropol. Salvini: «Aspettiamo le scuse di tanti»

Fondi russi alla Lega. Si chiude con un'archiviazione l'inchiesta sul caso Metropol, ossia la presunta trattativa, avvenuta all'hotel di Mosca con un incontro del 18 ottobre 2018, tra il presidente dell'associazione LombardiaRussia Gianluca Savoini, l'avvocato Gianluca Meranda, l'ex bancario Francesco Vannucci e tre presunti intermediari russi su una compravendita di petrolio che, stando ad un audio, avrebbe dovuto avere lo scopo di alimentare con 65 milioni di dollari le casse della Lega. Lo ha deciso il gip di Milano Stefania Donadeo che ha accolto la richiesta dei pm, archiviando le posizioni dei tre italiani indagati per corruzione internazionale.

Il ritorno di Angelino Alfano, dalla sanità ai trasporti. Ma la fiammella politica resta spenta (per ora)

Salvini: "Aspettiamo le scuse di tanti"

«Archiviata l'inchiesta sui presunti fondi russi del caso Metropol. Adesso aspettiamo le scuse di tanti, e prepariamo le querele per molti». È questo il commento su Twitter del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Archiviata l’inchiesta sui presunti fondi russi del caso Metropol.

Adesso aspettiamo le scuse di tanti, e prepariamo le querele per molti. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 27, 2023

La soddisfazione dei legali

«Abbiamo appreso con viva soddisfazione che il gip di Milano ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dai pm con riferimento al caso cosiddetto Metropol, che tanto clamore e dietrologie aveva creato nell'estate del 2019. La difesa di Gianluca Meranda e di Francesco Vannucci non ha mai coltivato dubbi in merito all'estraneità dei propri assistiti in ordine al reato contestato, cosi come, nel silenzio che la serietà che il sistema penale richiede nel rispetto del lavoro della magistratura, ha sempre confidato nella giustizia. Si mette la parola fine dunque ad una vicenda dai tratti squisitamente giornalistici e certamente priva di rilevanza giuridica». Lo afferma l'avvocato Ersi Bozheku, difensore di due degli indagati per i quali il gip di Milano ha chiesto l'archiviazione.