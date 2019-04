Salvini: Flat Tax, soglia di 50.000 euro

Flat tax. Governo ancora al lavoro sulla

Noi partiamo da questo ragionamento per il ceto medio e per le famiglie che hanno bisogno con figli

Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto a margine della visita al Salone del Mobile se la soglia massima per la flat tax sarà di 50 mila euro.



Flat tax, aliquota al 15% per le famiglie con reddito fino a 50 mila euro ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno,, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto a margine della visita al Salone del Mobile se la soglia massima per la flat tax sarà di 50 mila euro.

L'importante è fare, è giusto parlare poi bisogna fare. C'è già una tassa ridotta quest'anno per le partite Iva, artigiani e commercianti - ha concluso - vogliamo ridurle anche per le famiglie e i lavoratori dipendenti. L'importante è che vincano gli italiani, non c'è nessuna partita. La flat tax non è un obiettivo della Lega, è un diritto degli italiani. Pensiamo al 15% non per tutti subito. Far pagare meno tasse non è l'obiettivo della Lega, è un dovere e un diritto

.

L'evasione la sconfiggi se chiedi meno tasse - ha aggiunto - Gli italiani ci chiedono di pagare le tasse in maniera più semplice e di pagarne di meno. Non siamo in grado di fare miracoli ma già quest'anno pagheranno meno tasse le partite Iva, gli artigiani, i piccoli imprenditori, i commercianti, i liberi professionisti. L'obiettivo è di coinvolgere in questo percorso di vantaggio famiglie e lavoratori dipendenti

.



«Ci aspettiamo una flat tax che abbia un'attenzione verso il mondo dei produttori, dei lavoratori e delle imprese. Ci auguriamo che il governo faccia un passo avanti perché occorre un intervento organico di politica economica per mettere il Paese nelle condizioni di competitività nel mondo», ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.​

