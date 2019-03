Flat tax, Salvini: «Servono 12-15 miliardi, facciamo la rivoluzione»

Per la flat tax per le famiglie «50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione». Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5. «Stiamo lavorando anche per le famiglie, stiamo facendo tutti i conti del caso ma siamo convinti che se abbassi le tasse lo Stato poi incassa di più. È un investimento intelligente per il futuro -ha spiegato il vice premier -. Con una cifra tra 12 e i 15 miliardi diamo un primo colpo sostanzioso e un abbattimento fiscale non a tutti ma a tanti. È l'inizio di un percorso, una rivoluzione epocale».

Berlusconi. «Non penso che al governo ci siano cogli... Con i Cinquestelle stiamo lavorando bene, è chiaro che a livello locale c'è una tradizione di buon governo di centrodestra, ma a livello generale non ho nostalgie del passato. L'accordo di Governo l'ho firmato per 5 anni e io da lì non mi sposto». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Rtl risponde alle critiche di Silvio Berlusconi.

«Il memorandum che il premier Conte firmerà con il presidente cinese è la cornice, poi il quadro è un'altra cosa e noi stiamo valutando riga per riga il contenuto dell'intesa: se si apre all'export per le aziende italiane va benissimo, gli unici vincoli riguardano la sicurezza, il controllo dei dati degli italiani e l'energia. Non vorrei che qualcuno si alzasse dall'altra parte del mondo e ci spegnesse l'interruttore. Se i cinesi vogliono investire in ferrovie e porti ok, l'importante è che il controllo rimanga in mani italane». Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Rtl.