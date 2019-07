​Il rilancio leghista: subito la Flat tax o pronti a rompere

di Alberto Gentili

Il Viminale tra poche ore si trasformerà, malgrado il disappunto di Giuseppe Conte, nella sede del governo. Matteo Salvini, uno e trino, nelle vesti di vicepremier, ministro dell'Interno e di capo della Lega, riceverà domani le parti sociali. Ufficialmente per «una giornata di ascolto, confronto e proposta sulla crescita del Paese». In realtà per cominciare a scrivere la manovra economica d'autunno e blindare la flat tax: conditio sine qua non per non staccare la spina all'esecutivo giallo-verde,...