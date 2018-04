© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mandato al presidente della Cameraper verificare se ci sono i margini per formare uno sostenuto da. Fico dovrà riferire al capo dello Stato,, entro giovedì. Il presidente della Camera è arrivato al Quirinale a piedi scortato da un cordone di poliziotti. Grida di incoraggiamento hanno accompagnato la terza carica dello Stato durante il tragitto.«Ringrazio il presidente della Repubblica Mattarella per avermi affidato un mandato esplorativo, che ricerca la possibilità di una maggioranza parlamentare tra M5s e Pd al fine di costituire un governo. Mi metterò al lavoro da subito. Si deve partire dai temi per l'interesse del paese e dal programma per l'interesse del paese, ed è quello che cercherò di fare da subito», ha detto al termine del colloquio con il presidente della Repubblica al Quirinale. Fico ha poi lasciato a piedi il Quirinale ed è andato a palazzo Chigi dove ha incontrato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e ha sentito al telefono la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati che ha formulato al Presidente Fico i migliori auguri di buon lavoro.. «Certo!», è stato poi l'unico commento che il presidente della Camera ha rilasciato mentre percorreva il tratto tra il Quirinale e Palazzo Chigi, ai cronisti che gli chiedevano se senta il peso della responsabilità per l'incarico conferito da Mattarella.«Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un'intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì», ha affermato Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica al termine del colloquio tra Mattarella e Fico.«A distanza di quasi 2 mesi dalle elezioni del 4 marzo va sottolineato il dovere di dare al più presto un governo all'Italia», ha detto Mattarella, secondo quanto si è appreso, al presidente della Camera.. Il presidente della Repubblica ha dato mandato al presidente della Camera «per sondare quale governo? Pd-5Stelle. Hanno perso in Italia, hanno perso in Molise, se ci date una mano straperderanno domenica in Fvg. Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque anni. Non è giusto, non è normale, non è rispettoso», ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. «Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente ecc. ecc. ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro», ha proseguito. «Per il Governo si potrebbe fare la stessa cosa che avete fatto voi con la ricostruzione: se quelli con cui dovreste ricostruire cominciano a litigare e non si mettono d'accordo, alla fine possiamo tirarci su le maniche e provare a far da soli», ha aggiunto.«Oggi il presidente Mattarella ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico per assegnargli un mandato. Faccio un grosso in bocca al lupo a Roberto e sono sicuro che interpreterà al meglio quanto sarà richiesto dal capo dello Stato», scrive su Twitter il capo del M5s Luigi Di Maio.«Ascolteremo ovviamente con rispetto e attenzione Fico, con rispetto sia per lui che per la funzione che rappresenta. Ma il mio parere resta quello dei giorni scorsi: eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque Stelle per cultura politica, programmi e idea della democrazia. Quindi non ci sono le condizioni per un accordo politico tra Pd e M5s. L'abbiamo sempre detto e lo ribadiamo nel merito». Lo dice il presidente Pd Matteo Orfini.«Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate». Lo afferma il capogruppo del Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci.