Festa della Lega, oggi a Varese si celebrano i 40 anni. Salvini: «Senza Bossi non saremmo qui»

A Varese, in piazza del Podestà, sotto la storica sede del Carroccio, si celebra oggi la festa dei 40 anni della Lega. Carroccio e una risottata dopo l'intervento di Matteo Salvini. Sono attesi anche ministri, amministratori locali e altri esponenti della Lega. Negli stand allestiti in piazza del Podestà i militanti stanno esponendo i cimeli storici del partito, risalenti addirittura ai primi anni di Umberto Bossi. Come Luigi Dossena, «tessera Lega lombarda numero 69», che sta intrattenendo i presenti con materiale d'epoca e aneddoti. La festa arriva a poche ore dalle critiche mosse dal fondatore della Lega Umberto Bossi nei confronti dell'attuale leader Matteo Salvini.

Le parole del leader

«Ho preso la tessera della Lega nel 1990. È il 34esimo anniversario per me». Lo ha detto Matteo Salvini parlando dal palco della festa a Varese. Poi il riferimento a Umberto Bossi: «Ringrazio colui grazie a cui tutto è cominciato: senza Bossi non saremmo qui e milioni di italiani non parlerebbero di libertà. Ringrazio Maroni che ha preso il testimone e ha guidato la Lega nel momento più complicato. Io - ha concluso - lo faccio da 10 anni con anima, tempo e cuore, rischiando anche nel privato. E sono contento di aver fatto crescere in questi anni una classe dirigente. Un partito che in questa mattina ha al lavoro 500 sindaci in tutta Italia».

Il supporto a Salvini

«Salvini ha detto bene: Bossi è abituato a esprimere critiche, però penso che così come siamo riconoscenti a Bossi per aver fondato la Lega, a Maroni per averla salvata in un momento difficile, a maggior ragione lo dobbiamo essere a Salvini per quello che ha fatto e sta facendo». Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, commenta le parole di Umberto Bossi sul segretario del Carroccio, a margine della festa per i 40 anni della Lega Lombarda a Varese. «Questa festa è l'occasione giusta per riscoprire un pò di identità, di origini e di senso di appartenenza, bisogna soprattutto ripartire dal territorio e dai militanti cercando di ascoltarli un pò di più», ha aggiunto Romeo. «La Lega deve andare avanti con Matteo Salvini, che nel 2013 ha avuto la grande intuizione di portare la rivoluzione del federalismo e della libertà in tutta Italia». Cosi il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara alla festa della Lega a Varese. «La direzione di Salvini è quella giusta» ha aggiunto il ministro.