Fase 2, Speranza: «Primi due giorni nella direzione giusta, gli italiani sono responsabili»

La Fase 2 è cominciata nella direzione giusta. «La mia impressione in queste prime ore della Fase 2 è che si sta andando nella direzione giusta». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a 'Di martedì' su La7. I dati relativi a queste prime ore di fase 2, ha detto, «li vedremo tra qualche giorno, perchè non siamo in grado di analizzarli in tempo reale nelle stesse ore, ma mi sembra che gli italiani stiano dimostrando di aver capito il rischio e stiano dimostrando responsabilità», ha affermato.

