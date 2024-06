Europee, tra gli under 30 volano Pd, M5S e Avs. FdI quarto partito, Azione sopra la Lega

Se il voto complessivo delle Europee sembra premiare Fratelli d'Italia, tra i giovani la tendenza è completamente ribaltata.

Secondo gli Instant Poll pubblicati da YouTrend per SkyTg24 tra gli under 18 (nella fascia 18-29) domina il cosiddetto "campo largo" con il Pd primo partito al 18% seguito da Movimento 5 Stelle al 17% e Alleanza Verdi e Sinistra al 16%. Solamente quarto il partito di Giorgia Meloni che si ferma al 14% mentre affonda la Lega di Salvini (5%), sorpassata anche da Azione di Calenda al 6%. Chi si mantiene sostanzialmente costante è Forza Italia che si attesta al 9%, poco al di sotto della soglia che sta emergendo in queste ore.

Instant poll YouTrend per @SkyTG24: nella fascia d'età 18-29 anni il PD è il primo partito (18%), seguito dal Movimento 5 Stelle (17%) e da AVS (16%).

FdI è al quarto posto con il 14%. #elezionieuropee #maratonayoutrend pic.twitter.com/w2tI3Vmpn6 — YouTrend (@you_trend) June 9, 2024

I giovani tedeschi votano la destra

Situazione opposta in vece in Germania. I giovani tedeschi avrebbero votato in massa in favore dell'estrema destra dell'Afd. È quanto rileva la televisione pubblica tedesca Zdf, secondo quanto riporta il sito del 'Guardian'. Già i sondaggi dei giorni scorsi indicavano una tendenza degli under 30 a votare in favore del partito euroscettico, accanto al consenso verso partiti più piccoli come Volt. E il voto giovanile avrebbe avuto il suo peso, si osserva, nella vittoria dell'Afd tanto più se si considera che per la prima volta alle elezioni europee la Germania ha abbassato il diritto di voto a 16 anni.