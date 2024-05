Elezioni europee 2024, ecco chi sono i 7 candidati «impresentabili» secondo la Commissione antimafia

Sono sette i candidati alle elezioni europee che sono in situazione di violazione del codice di autoregolamentazione.

Lo ha reso noto la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo nell'audizione in corso della stessa commissione da lei presieduta.

Sette incandidabili alle Europee

In tutto, sono 20 i candidati con «problemi» segnalati alla Commissione antimafia dalla Direzione nazionale antimafia, ma la Commissione ha valutato che solo sette candidati si trovano in situazione di 'conflitto' con il codice di autoregolamentazione.

I nomi

Questi i nomi dei candidati alle elezioni europee per i quali la Commissione antimafia ha constatato la violazione del codice di autoregolamentazione, per lo più per via di procedimenti giudiziari in corso - in base a quanto reso noto dalla presidente Colosimo -, si tratta di: Angelo D'Agostino (FI), Marco Falcone (FI), Alberico Gambino (FdI), Filomena Greco (Stati Uniti d'Europa), Luigi Grillo (FI), Antonio Mazzeo (Pd), Giuseppe Milazzo (FdI).