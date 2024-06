Crescono le destre, calano le sinistre, crollano liberali e verdi. Ma nonostante gli scossoni, la maggioranza di larghe intese pro-Ue che ha finora sostenuto Ursula von der Leyen dovrebbe reggere alla prova dei numeri, con 398 eletti su 720: il fronte di popolari del Ppe, socialisti di S&D e liberali di Renew Europe sarebbe sopra la soglia della maggioranza assoluta di 360. Lasciando a terra appena una ventina di seggi rispetto alla scorsa Eurocamera, quando i componenti totali erano tuttavia 705, mentre un centinaio di neo-eletti si troverebbero senza un gruppo e al centro delle grandi manovre post- voto. Con verdi e conservatori, appena fuori il perimetro della coalizione Ursula, a contendersi il ruolo di stampella della maggioranza, e il Ppe di von der Leyen che dovrà decidere con chi e a quali condizioni iniziare un dialogo.

L’emiciclo

Le prime proiezioni sulla composizione del nuovo emiciclo di Strasburgo, diffuse ieri a ora di cena dall'Europarlamento e basate su exit poll in quei Paesi dove le urne erano già chiuse e sui sondaggi pre-elettorali lì dove ancora aperte, vedono il Ppe (dove siede Forza Italia) ancora una volta primo partito nelle urne e primo gruppo in Aula, passando da 177 a 181 seggi. E si affrettano a cantar vittoria, come ha fatto il presidente dei popolari Manfred Weber, parlando dal quartier generale Ppe Bruxelles accanto a von der Leyen: «Vogliamo un’Europa democratica» e «questo significa che il vincitore delle elezioni ha ora il diritto di nominare il presidente della Commissione europea». Che «per i prossimi cinque anni sarà Ursula von der Leyen». La sua nomina, tuttavia, dipende da un accordo tra i leader dei 27 governi Ue riuniti nel Consiglio europeo alla fine di questo mese. «La grande preoccupazione era vedere arrivare molti politici all’Eurocamera tra quelli che vogliono distruggere la nostra Europa», ha aggiunto Weber, che ha invitato socialisti e liberali a formare una nuova alleanza Ue insieme. Un messaggio ribadito pure dalla connazionale tedesca che cerca un bis al timone dell’esecutivo Ue: «Il popolo ha punito gli estremisti di destra e di sinistra, noi abbiamo vinto le europee».

Le alleanze

Le prime proiezioni confermano la crescita dei partiti di destra, ma non abbastanza da determinare la costruzione di una maggioranza alternativa, tra le ipotesi più discusse alla vigilia del voto: i conservatori dell'Ecr (dove siede Fratelli d'Italia) diventerebbero il quarto gruppo dell'emiciclo, aggiungendo due seggi agli attuali e arrivando così a quota 71. «Saremo parte della prossima maggioranza», è la previsione a caldo della vicepresidente dell'Ecr Assita Kanko, secondo cui «non c'è nulla, nel passato, a impedirci di votare von der Leyen» e attuare così «un’agenda di centrodestra». Exploit, sempre secondo gli exit poll, per i sovranisti di Identità e democrazia (il gruppo della Lega), con 62 eletti in totale, 13 in più che nell'emiciclo uscente. Un'affermazione netta,che oltretutto non tiene conto del successo dell’Alternative für Deutschland secondo partito in Germania, visto che da Id è stata espulsa dopo lo scandalo dei distinguo sulle SS del capolista Maximilian Krah. La delegazione dei tedeschi si trova per ora nel purgatorio dei “non iscritti”, una sorta di gruppo per chi non ha altra affiliazione dove nella scorsa legislatura trovavano posto anche i Cinque Stelle e l'ultradestra di Fidesz del premier ungherese Viktor Orbán. Stando alle prime proiezioni, sarebbero 102, un settimo dell'Aula, i neo-eletti non appartenenti ad alcun gruppo, perché oggi già tra i “non iscritti” (51) o perché formazioni che approdano per la prima volta nell'Europarlamento. Alcune delegazioni nazionali potrebbero adesso mettere insieme i numeri necessari per creare un nuovo gruppo (23 deputati almeno provenienti da minimo 7 Paesi Ue).

Chi perde terreno

Tra chi perde terreno, arretrano seppur di poco i socialisti (il gruppo Ue del Pd), con 135 eletti dai precedenti 139, mentre il tonfo più pesante lo fanno registrare i liberali dei verdi, che cinque anni fa erano state le due rivelazioni del voto: perdono rispettivamente 20 e 18 seggi, passando da 102 a 82 (sulla scia della pesante sconfitta dei centristi francesi di Emmanuel Macron) e da 71 a 53. Gli ecologisti in particolare, nonostante il calo e benché siano stati finora ai confini esterni dell'euro -maggioranza, potrebbe ambire a fare l'ago della bilancia di una futura maggioranza decisa a non allargarsi a destra, un tavolo messo con chiarezza da socialisti e liberali. «Le forze democratiche devono rimanere unite - ha fatto appello il leader verde Philippe Lamberts, rivolto a Ppe, S&D e Renew Europe -. Se cercate stabilità e serie politiche per i prossimi cinque anni, andate a destra non è un'opzione. I nostri risultati sono deludenti, ma siamo pronti a farci carico delle nostre responsabilità».

L’affluenza

I dati della sera fotografano pure un successo per l'affluenza in tutta l'Ue, che supera di poco il valore già considerato record del 2019: perlomeno il 51% degli aventi diritto si è recato alle urne (era stato il 50,6% cinque anni fa), ma il dato sarà aggiornato dopo la chiusura dei seggi italiani: «Un segno positivo per la democrazia europea», ha commentato il portavoce dell'Eurocamera.