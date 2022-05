Incontro fra Enrico Letta e Giuseppe Conte: «Stop alle tensioni»

Enrico Letta e Giuseppe Conte a tu per tu come non avveniva da qualche tempo. Il colloquio è stata l'occasione per un aggiornamento sui vari temi dell'agenda politica. È quanto riferiscono fonti del Nazareno. Si è trattato di un incontro cordiale - come sempre, dati i rapporti personali e politici tra i due - nel corso del quale sono state trattate varie questioni, anche quelle che hanno visto le rispettive forze politiche su posizioni non pienamente convergenti, proseguono le stesse fonti. Non si sono nascoste le tensioni di queste ultime settimane. Entrambi - si conclude - hanno comunque ribadito l'intenzione e la determinazione a continuare il percorso di dialogo.