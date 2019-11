Emilia verso il voto, niente descrive meglio di “Emilia paranoica” lo psicodramma elettorale

di Mario Ajello

Mai come adesso vale la pena ricordare e cantare una grande hit dei Cccp e di Giovanni Lindo Ferretti: «Emilia paranoica». Fa così: «Consumami distruggimi, è un po’ che non mi annoio / Oh oh oh oh / Aspetto un’emozione sempre più indefinibile, sempre più indefinibile / Teatri vuoti e inutili potrebbero affollarsi / Se tu, se tu ti proponessi di recitare te / Emilia paranoica / Emilia paranoica / Emilia paranoica, paranoica, paranoica...». Nulla descrive meglio di questa canzone lo psicodramma, la confusione e quel misto di paura e di ebbrezza e di horror vacui che nella sinistra e nei grillini divampano in queste giornate di corsa verso le regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio.Stasera Di Maio sarà a Bologna a parlare con gli attivisti locali M5S che sono spaccatissimi tra di loro: chi vuole l’accordo elettorale anti-Salvini con il Pd, chi vuole andare al voto fuori da ogni alleanza e chi non voleva proprio che il movimento si presentasse a queste elezioni. E allora «consumami, distruggimi, è un po’ che non mi annoio, Emilia paranoica...». L’inno dell’incontro con Di Maio di stasera questo dovrebbe essere. Non lo sarà, ma è come se lo fosse. E anche il Pd e il suo candidato governatore Bonaccini dovrebbero cantarlo. Se non altro come omaggio al suo autore, perché Giovanni Lindo Ferretti - da genio qual è - ha saputo vedere tutto in anticipo.