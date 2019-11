© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beppe Grillo rilancia l'alleanza rossogialla e in Emilia-Romagna torna forte la tentazione diun'intesa Pd-M5s per le prossime Regionali. Il più esplicito in questa direzione è stato il ministro dello Sport, VincenzoSpadafora, ma anche esponenti del territorio, come la consigliera uscente Silvia Piccinini, non disdegnerebbero unaccordo in extremis. I dem assistono e sperano. «Il M5s rifletta, potrebbe candidarsi a governare una regione per laprima volta», è l'ennesima mano tesa offerta da Stefano Bonaccini, mentre la sua avversaria, Lucia Borgonzoni, faspallucce: «Cosa faranno i grillini non ci interessa, noi pensiamo ai temi concreti».