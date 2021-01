È morto Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci. Aveva 96 anni

Emanuele Macaluso è morto. Grande giornalista e lucido uomo politico. Macaluso aveva 96 anni e da qualche giorno era ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Fu uno storico dirigente del Partito Comunista, partito al quale si iscrisse già durante il regime fascista. Iniziò la sua carriera politica nel 1951 come deputato regionale siciliano. Parlamentare nazionale per sette legislature (1963-1992), fu anche direttore de l'Unità dal 1982 al 1986 e ultimo direttore de Il Riformista dal 2011 al 2012. Quando il PCI si sciolse, aderì al PDS.

APPROFONDIMENTI ARANCIA MECCANICA Incubo in casa dell'ex senatore Macaluso: la moglie aggredita e... ITALIA Rapinata a Roma la moglie del senatore Macaluso

Incubo in casa dell'ex senatore Macaluso: la moglie aggredita e rapinata nella notte

Nato a Caltanissetta il 21 marzo 1924, Macaluso si iscrisse al Partito Comunista d'Italia prima della caduta del Regime fascista. Iniziò la sua carriera politica nel 1951 come deputato regionale siciliano del Partito Comunista Italiano. Membro della corrente riformista (o, come egli preferiva, migliorista) del partito, di cui faceva parte anche Giorgio Napolitano, nel 1960 entrò nella Direzione del partito. Parlamentare nazionale per sette legislature (1963-1992), fu anche direttore de l'Unità dal 1982 al 1986 e ultimo direttore de Il Riformista dal 2011 al 2012. Quando il Pci si sciolse, aderì al Pds.

Le reazioni

«Si è spento il faro. Resta la scintilla. Per quel poco di luce che ha fatto o che farà, nella mia vita, la luce è sua». Lo scrive su twitter il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.

- «Ho incontrato #Macaluso solo negli ultimi anni della sua vita, apprezzando lo straordinario esempio di cultura, ironia, vis polemica. Un grande siciliano, una perdita per la sinistra italiana». Scrive il commissario europeo Paolo Gentiloni.

«Che tristezza. Un grande protagonista che ci lascia. Un pensiero aperto, intelligente e sempre originale. Aggiungo, come nota personale, un vicino di casa amato e coccolato da tutto il quartiere. Testaccio. #Macaluso», commenta l'ex premier Enrico Letta.

Ultimo aggiornamento: 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA