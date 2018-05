di Diodato Pirone

Elsa Fornero, l'ex ministro del governo Monti che ha firmato la riforma della previdenza più dura degli ultimi anni (e che nel 2012 ha salvato l'Italia dalla bancarotta) va in pensione. La ministra ha compiuto 70 anni e, come prevede una legge di più di 10 anni fa (non firmata da lei) i docenti universitari possono smettere di lavorare superato questo limite.L'ex ministro ha fatto sapere con discrezione di non aver voluto andare in pensione durante il suo servizio al governo, come pure avrebbe potuto fare, perché grazie alla somma dei due contributi avrebbe potuto ottenere una pensione di importo quasi doppio a quella che prenderà effettivamente. Fornero ha dichiarato che si occuperà di più del suo orto, farà viaggi con il marito e avvierà attività di volontariato.Secondo gli ultimi dati Inps le pensioni medie di tutti i docenti universitari si aggirano intorno ai 65.000 euro l'anno pari a poco più di 3.000 euro netti. Merita d'essere ricordato che anche se il limite attuale delle pensioni di vecchiaia è di quasi 67 anni in realtà l'età media di pensionamento degli italiani è di 63 anni. Inoltre l'importo medio delle pensioni - che per oltre la metà sono inferiori ai 1.000 euro - continua a salire e ormai sfiora i 20.000 euro lordi per quelle "nuove". Questo significa che la spesa pensionistica continua a salire e ormai supera i 260 miliardi di euro pari a un terzo di tutte le uscite pubbliche anche se il numero dei pensionati italiani è diminutito di 600.000 unità scendendo intorno a quota 16 milioni.