Pd, Elly Schlein si candida: «Voglio diventare segretaria, parte una storia nuova». Renzi all'assemblea di Italia Viva: «Una federazione con Azione»

«Parte da noi una storia nuova che possa costruire l'alternativa che merita questo Paese. Il governo Meloni ha già dimostrato il suo volto». Lo ha detto Elly Schlein a Roma, durante l'incontro “Parte da noi”, criticando anche la manovra, che «è contro i poveri». «Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro. Costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che posso diventare la nuova segretaria del Pd: ci sto, ma facciamolo insieme». Così Schlein mentre la platea raccolta al Monk di Roma intona Bella ciao. Nelle sue parole, risuona forte l'appello all'unità, contro le correnti che animano e dividono il partito. «Chi arriva da oggi arriva alla pari, nessuno venga con l'idea di condizionare: venite liberi o non venite affatto». L'obiettivo è «scalzare le dinamiche di cooptazione correntizie», «io -rivendica - ho rifiutato da sempre la logica di cooptazione, se le accettassi oggi sarei fessa. Siamo qui non per creare una nuovo corrente ma per superarle, mischiando le nostre storie, anche di chi la pensa diversamente. Siamo un'onda, non una corrente e su questo anche il mio nome la dice lunga: non ci saranno mai gli 'schleinianì».

«Proporrò di votare un mandato a fare l'accordo di federazione con Azione e Carlo Calenda». Così Matteo Renzi aprendo l'assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. «Vi chiederò di fare una federazione e non un partito da subito e questo porterà Iv a cambiare un po' fisionomia», ha aggiunto Renzi sottolineando che «avremo bisogno di fare un tesseramento per il 2023 e poi - ha concluso - proporrò, una volta fatta la federazione, di fare modifiche con un impegno: che io non lascio il campo».

«Volevo ricordare agli amici del Partito Democratico che una volta c'era un tempo in cui il Pd vinceva le elezioni con il 40,8 per cento e quella stagione è finita perché avete fatto la guerra a chi vi faceva vincere e avete portato indietro chi vi faceva perdere», ha proseguito Renzi.

«Noi la ruota di scorta del governo? Conoscendo la modestia che unisce me, Carlo Calenda e tanti di noi, come fa gente come noi ad accettare di essere una ruota di scorta? Noi abbiamo l'umile consapevolezza di essere il motore, il volante e l'acceleratore. Siete voi - si è poi rivolto al Pd Renzi, a cui ha dedicato diversi affondi - che viaggiate con il freno a mano tirato da mesi».

