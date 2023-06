Elly Schlein, la segretaria del Pd cambia idea dopo una telefonato con Conte: «Sarò alla manifestazione M5S»

«Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo». Come il Michele del celeberrimo Ecce Bombo di Nanni Moretti, alla fine la segretaria del Pd Elly Schlein ha deciso: sarà presente alla partenza del corteo contro la precarietà organizzato dal M5S.

Mentre ieri si dava per certo che la segretaria non avrebbe partecipato alla mobilitazione indetta da Giuseppe Conte (il Pd avrebbe partecipato con una delegazione della segreteria composta da Marco Fufaro e Alfredo D'Attorre), il Nazareno oggi comunica il cambio di rotta. Il «vengo» di Elly, per l'appunto. Decisiva, a quanto si apprende, una chiacchierata telefonica proprio con Conte.

La minifestazione M5s

Giovani precari, percettori del reddito, ricercatrici, universitari che protestano contro il caro affitti, esodati del Superbonus, guardie giurate. Questi gli interventi attesi nella prima parte della manifestazione del Movimento 5 Stelle oggi a Roma. «I protagonisti saranno cittadini comuni che sono portatori di questo disagio economico e sociale che il governo non vede», spiegava ieri il presidente M5s Giuseppe Conte nella sua intervista al Tg1. «Non è una battaglia del Movimento 5 Stelle - aggiunge - è una questione vitale per tutti i cittadini italiani, per tutti coloro che sono sottopagati con paghe da fame, per coloro che sono alle prese col caro mutui, caro affitti, caro vita. Con un governo che è sordo a tutto questo e concentrato in investimenti in armi e munizioni».

Il Movimento sfilerà da piazza della Repubblica a largo Corrado Ricci. «Questa manifestazione è aperta a tutte le forze politiche, sociali e civiche», ribadisce il leader pentastellato. E nel corso della giornata le forze d'opposizione rispondono all'appello.

CHI SARA' PRESENTE

Molto probabile anche un passaggio in piazza di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, per un saluto a Conte e ai manifestanti. Dal palco interverranno Moni Ovadia, sul tema della pace, e i giovani di Ultima Generazione sulla questione climatica. Poi, Walter Massa dell'Arci ed Emiliano Manfredonia delle Acli. Al corteo intitolato «Basta vite precarie» aderiscono anche il Forum disuaglianze diversità e la Rete dei numeri pari. Non parteciperà invece Beppe Grillo, eccetto sorprese dell'ultimo minuto. Attesi, però, i vertici M5s e diversi parlamentari. Dai territori sono attesi circa 50 pullman che porteranno il popolo pentastellato nella capitale. Ci saranno anche i giovani che oggi hanno partecipato a «Network Giovani, l'officina del futuro». Evento a porte chiuse che, fanno sapere fonti M5s, è propedeutico al lancio di un'organizzazione giovanile del Movimento.