Elly Schlein a Belve da Francesca Fagnani, cosa è successo? Prima l'ok e poi il rifiuto: il retroscena

«Che belva si sente Elly Schlein?». Non lo sapremo, almeno non a breve. La segretaria del Pd, infatti, avrebbe fatto retromarcia e non andrà al programma di Francesca Fagnani sulla Rai.

Cosa è successo

A dare per certa la sua partecipazione al programma era stato il giornalista ed esperto di televisione Davide Maggio. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni di TvBlog, Schlein avrebbe poi fatto marcia indietro. Per i rumors, all'origine del "no" arrivato successivamente ci sarebbe stata una considerazione più attenta del taglio del programma, incentrato su domande taglienti, soprattutto sulla vita personale. Insomma, Schlein avrebbe dovuto aprirsi inevitabilmente su dettagli privati, magari anche sulla sua vita sentimentale sulla quale, del tutto legittimamente, la segretaria dem ha sempre mantenuto un riserbo quasi assoluto. Proprio da Belve, ad esempio, Giorgia Meloni raccontò nel 2018 dettagli molto personali sulla sua famiglia e sul rapporto con il padre.

In tempi più recenti, il programma ha ospitato invece il presidente del Senato Ignazio La Russa.

In teoria, la puntata con l'intervista a Schlein sarebbe dovuta andata in onda il 3 ottobre e sarebbe stata certo un modo per attirare l'attenzione su di lei dopo un'estate che doveva essere «militante» e invece è passata via senza scossoni (e con i sondaggi che vedono il partito in calo). Magari la segretaria del Pd accetterà invece di partecipare a talk show più politici per rilanciare le sue proposte su salario minimo e sanità.