Matteo Salvini, vacanze d'amore a Ischia con la Isoardi

Il detto recita: «Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi». Ma quest'anno i leader politici sembrano smentire questo proverbio, preferendo stare nei giorni di festa pasquali con i propri familiari, piuttosto che lontano da casa. Insomma, quasi tutti nelle proprie città d'origine, ma c'è anche chi, come Matteo Salvini, milanese doc, sceglie l'azzurro mare di Ischia.Un break che quest'anno cade in una fase cruciale della legislatura, a cavallo tra le faticose elezioni dei Presidenti e degli organismi interni di Camera e Senato e l'attesissimo primo giro di consultazioni al Quirinale, dove si discuterà la formazione di un governo, un rebus la cui soluzione non appare semplice per nessuno. Un primo momento di riposo per caricare le batterie dopo le fatiche accumulate durante la campagna elettorale e le prime settimane convulse dopo il voto. Il capo dello Stato, il protagonista assoluto delle scelte delle prossime settimane, trascorrerà la Pasqua a Roma, in famiglia. Domenica, a pranzo, ospiterà al Quirinale i suoi tre figli e sei nipoti.Il leader della Lega, invece, dopo aver percorso in lungo e in largo la penisola, passerà un weekend assieme alla sua compagna, Elisa Isoardi, a Ischia. Salvini è partito in motonave, da Calata Porta di Massa, nel porto di Napoli. Con lui anche i deputati napoletani della Lega, Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello. Prima della partenza, Salvini si è affacciato dal bordo della nave per ammirare dal mare la città di Napoli. Il leader della Lega dovrebbe trascorrere le vacanze pasquali in una nota struttura alberghiera e termale nel comune di Lacco Ameno. Salvini era già stato sull'isola verde due anni fa, in occasione della consegna del premio Ischia di giornalismo. A Ischia ci fu anche la prima uscita pubblica della coppia Salvini-Isoardi.L'altro Matteo della politica italiana, l'ex segretario dem Renzi, starà a Firenze, assieme ai suoi familiari. Il suo successore alla guida del Nazareno, il reggente del Pd, Maurizio Martina, passerà la domenica nella sua Bergamo. Il capo politico dei Cinque stelle, Luigi Di Maio, passerà, invece, il periodo pasquale lavorando a Roma e si concederà solo un rapido rientro a casa, domenica, per pranzare con i suoi a Pomigliano. Sempre a casa, ma nella lussuosa villa di Arcore, Silvio Berlusconi festeggerà la Pasqua circondata dai suoi cari. Nella sua casa romana anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Anche la neoeletta presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, prima donna nella storia a ricoprire questo incarico starà tra i suoi familiari a Padova. Trascorrerà questi giorni, osservano persone a lei vicini, rigorosamente nella sua città, consapevole che nei mesi a venire la attende un grande impegno che la terrà lontano da casa. Infine, il presidente della Camera, Roberto Fico, anche lui nella sua città d'origine, Napoli.