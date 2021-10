Elezioni suppletive, a Siena Enrico Letta avanti di 10 punti dal candidato del centrodestra

È avanti di circa 10 punti percentuale il segretario del Pd Enrico Letta alle elezioni suppletive di Siena per Camera rispetto al candidato di centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi.

Un applauso a Letta è arrivato dallo staff e dai vertici regionali e locali del Pd nel corso di una riunione al comitato elettorale, all'arrivo dei primi dati e degli ottimi numeri per il segretario di partito.

Il dettaglio

Mentre sono state scrutinate 191 sezioni 292 del collegio Toscana 12, quello delle elezioni suppletive alla Camera, il segretario del Pd Enrico Letta allunga rispetto agli altri candidati attestandosi al 49,34%, pari a 19.784 voti. Mentre candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi è al 39,36% pari a 15.785 voti. Segue il segretario del Pc Marco Rizzo al 4,44% con 1.779 voti.

Stando inoltre ad alcune fonti del Pd, raccolte dall'agenzia Adnkronos, Letta è avanti anche nella Valdichiana aretina nello spoglio dei voti.

Oltre allo staff, nella sezione dell Pd toscano sono presenti Simona Bonafè, il capogruppo in Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, la consigliera regionale Pd Lucia De Robertis, il segretario provinciale del Pd di Siena Andrea Valenti, il segretario comunale del Pd di Siena Massimo Roncucci, il segretario provinciale del Pd provinciale di Arezzo, Francesco Ruscelli.

Crolla l'affluenza

Più che dimezzata l'affluenza nel collegio uninominale di Siena: l'asticella si ferma al 35,93%, rispetto al 78,51% delle politiche del marzo 2018. Il dato è stato diffuso dal Viminale alla chiusura dei seggi delle 15: hanno votato 71.868 cittadini sui 200.038 aventi diritto al voto.

Il tweet

«In serena attesa». Enrico Letta ha ritwittato il post della dem toscana Lucia De Robertis. Il segretario Pd sta seguendo lo scrutinio da Siena dove è candidato alle suppletive alla Camera.

In serena attesa pic.twitter.com/pedGRMA1m9 — Lucia De Robertis (@luciadero) October 4, 2021

Una foto di Enrico Letta al comitato elettorale a Siena, in piedi, sorridente mentre segue lo spoglio da un pc, con alcuni esponenti dem. La foto è stata ritrwittata lo stesso segretario dem.

Sono attese per le ore 18 le prime dichiarazioni del segretario del Pd Enrico Letta sulle elezioni amministrative.

«Complimenti a Enrico Letta per la vittoria nel collegio di Siena. Ti aspettiamo alla Camera!». Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia Rotta.

«Siamo a più della metà delle sezioni scrutinate e il risultato è molto buono per Enrico Letta, c'è quindi soddisfazione. E il risultato è particolarmente buono laddove come a Cortona e a Siena città governa il centrodestra. Non c'è dubbio che in questo collegio la grande alleanza sul territorio per Enrico Letta ha funzionato», così invece l'europarlamentae Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano.