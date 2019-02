Elezioni Sardegna, Conte: no ripercussioni su governo

«Noi andiamo avanti per la nostra strada, gli elettori ci premiano, se altri hanno qualche problema è giusto che decidano loro come risolverlo», ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, rispondendo sullo scarto fra il risultato della Lega e quello del M5S. «La linea resta tracciata - ha proseguito - andiamo avanti con tranquillità, serenità e serietà nell'azione di governo».

«Il vero tracollo è quello che si conferma del vecchio Nazareno, del Pd (-6% rispetto a 5 anni fa) e di FI (-10%) che ancora hanno il coraggio di parlare», commentava ieri sera M5S gli exit poll. «Mentre il vero dato di fatto come è stato giustamente rivendicato nella nota poco fa, è che il MoVimento non c'era 5 anni fa in Sardegna, oggi primo partito».

«Non dobbiamo enfatizzare il ruolo diregionali: sono importanti per la Sardegna e offriranno degli spunti agli eletti ma sicuramente non ritengo che dagli esiti possano derivare conseguenze sul governo nazionale», rassicura il premier Giuseppe Conte a margine del vertice Ue-Lega Araba, mentre lo scrutinio in corso confermerebbe il crollo M5S previsto dagli exit-poll.A 44 su 1840 sezioni scrutinate Christian Solinas (centrodestra) è in vantaggio con il 49,25%. Poi Massimo Zedda (Centrosinistra) al 32,28%, e Francesco Desogus (M5s) con l'11,01%. Seguono Mauro Pili (Sardi Liberi) al 3,08, Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) con il 2,26%, Andrea Murgia (Autodeterminazione) con lo 1,61% e Vindice Lecis (Sinistra Sarda) con lo 0,48%. Complessivamente circa 10.571 voti.