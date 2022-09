Elezioni, Meloni: «No a ministri di Draghi nel mio governo». Salvini: «Si decide insieme»

Uniti, finché governo non ci separi. Sembra questa la prospettiva dei tre alleati di centrodestra a tre giorni dal voto che potrebbe riportarli a Palazzo Chigi. Nonostante un programma comune e 15 Regioni in cui governano già insieme - come rivendicano in coro - la coalizione, infatti, sembra dividersi ancora: scostamento di bilancio, posizione in Europa, squadra dei ministri. «Si decide insieme», ha detto Salvini commentato la frase di Giorgia Meloni sulla lista dei ministri già pronta.

Dall'altra parte, invece, Letta appare ottimista: «Io punto a domenica ad avere ben altro risultato, sono convinto e vedo ciò che sta accadendo, sono convinto che domenica andrà molto bene. Io ho la testa fino a domenica». Queste le parole de segretario del Pd, che ha anche voluto puntualizzare su una possibile alleanza con i 5S dopo il voto del 25 settembre: «Hanno deciso di andare da soli, hanno fatto cadere Draghi, una responsabilità grave: le nostre strade si sono divise in quel momento in maniera irreversibile»

Elezioni politiche 2022, la diretta

Ore 12.12 - La squadra dei ministri di un eventuale governo di centrodestra «la faremo insieme, siamo una squadra. Non ci sono donne o uomini soli al comando, la squadra si costruisce insieme». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la frase di Giorgia Meloni che ha detto di avere già pronta la squadra dei ministri, a margine di un presidio a Milano contro la ztl di Area B. «Ognuno ha le sue ambizioni, le sue aspirazioni legittime, aspettiamo il voto degli italiani e poi la squadra la costruiamo insieme», ha concluso.

Ore 12.08 - «È evidente che quelle parole sono state sopra le righe, ma è stata sopra le righe tutta la campagna elettorale. È cominciata sulle righe con il video di Meloni postato sul quale non ci sono mai state le scuse sullo stupro di Piacenza. Hanno impostato una campagna elettorale tutta per aizzare le paure, senza alcun rispetto per le persone coinvolte. Credo che anche quello sia un punto che ha toccato molto il basso in questa campagna elettorale». A sottolinearlo è il segretario del Pd Enrico Letta, ai microfoni di RTL 102.5, commentando alcune dichiarazioni contro il centrodestra del presidente della Regione Puglia Emiliano durante il comizio applaudito dal leader Dem

Ore 9.08 - Giorgia Meloni esclude qualsiasi continuità nella composizione di un suo governo con quello di Mario Draghi. «No. Ho un rapporto molto cordiale e buono con Draghi e sarei felice di un passaggio di consegne tra persone che rispettano le istituzioni», sostiene a Mattino Cinque rispondendo a chi le chiede se sia possibile che alcuni ministri dell'attuale esecutivo proseguano nel proprio ruolo. Sulla composizione di governo, aggiunge «ho varie idee in mente. Se gli italiani ci daranno la loro fiducia lavoreremo per fare una squadra di governo di altissimo livello. A chi ci dice che non abbiamo classe dirigente rispondo: mi dispiace, non ho né la Azzolina né Toninelli...», aggiunge sarcasticamente.