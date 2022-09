Fratelli d'Italia anche nella Capitale è il partito più votato. Ma c'è un'eccezione. In un solo collegio il partito di Giorgia Meloni non ha raggiunto il top delle preferenze. A scalzarlo è stato il Pd. Dove? In una delle storiche roccaforti del centrosinistra: il Centro. Per la precisione nel Collegio 1 della Camera. Nel corrispettivo collegio del Senato i dem non sono riusciti a ripetere "l'impresa".

Elezioni Senato Roma, in Centro Calenda e Bonino battuti dalla consigliera comunale Mennuni (FdI)

IL COLLEGIO DEL PD

Prima di passare ai numeri, collochiamo geograficamente il collegio dove il Pd è arrivato primo: si tratta del primo dei 7 collegi in cui è stata ripartita Roma per il voto della Camera. E' costituito aggregando al territorio dei Municipi I e II e anche le zone urbane di Ostiense, Valco San Paolo e Garbatella (appartenenti all’VIII Municipio). Comprende quindi, oltre appunto al Centro storico, i quartieri più a est di Trieste, Nomentano e Tiburtino, rioni più a ovest di Trastevere e Testaccio, e quartieri a nord Della Vittoria e Villaggio Olimpico (fino a quello a sud di Ostiense).

I RISULTATI

Qui è stato eletto il dem Paolo Ciani (65.663 voti, il 38,62% con oltre l'80% delle sezioni scrutinate). Maria Spena seconda con il 30,7. E proprio qui il Pd ha ottenuto l'unica affermazione della Capitale: per i dem il 27,1% dei consensi, contro il 23,7% di FdI. Sempre qui il Terzo Polo ha ottenuto la migliore "prestazione" dalla Capitale, attestandosi al 15,7%. A Roma Est, collegio 3 della Camera, la peggiore performance del Pd: solo il 19,1%. E sempre qui - nelle periferie come Tor Bella Monaca - c'è stata la migliore affermazione del partito della Meloni: il 32,1%, percentuale superiore anche di quella ottenuta a Roma Nord (collegio 7 Camera) dove si è fermato al 31,4%. Nei tre collegi del Senato capitolini FdI invece sempre avanti.

I CINQUESTELLE

Il miglior risultato del M5S? Proprio in periferia. Sempre nel collegio 3 della Camera (dove c'è stato il peggior risultato del Pd) dove i pentastellati hanno toccato quota 17,7%. E - di contro - la peggiore performance grillina (o contiana?) è arrivata manco a dirlo nel collegio 1 Camera: solo il 9,3%.