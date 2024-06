Mancano poche ore alla chiusura delle europee, delle comunali e delle regionali: l'affluenza varia di molto da Regione e Regione, ma l'orario di chiusura dei seggi sarà lo stesso in tutta Italia. Quando si sapranno, però, le prime proiezioni? E gli exit pool?

Elezioni euopee, i leader parlano sui social: violato il silenzio elettorale. Incognita astensione

Quando chiudono i seggi

L'Italia sarà l'ultimo Paese a chiudere i seggi, oggi alle ore 23. Urne aperte fino alle 23 anche per le elezioni comunali e regionali. Alle ore 12 l'affluenza al voto per le elezioni europee si è attestata al 25,14% degli aventi diritto.

Quando gli exit poll?

Alle 23 del 9 giugno, cioè un secondo dopo la chiusura dei seggi, verranno pubblicati i primi exit poll sul voto in Italia elezioni europee. La base di queste elaborazioni non sono dati reali, ma sono rilevazioni statistiche su un campione significativo a cui viene chiesto di rivotare in una simulazione subito dopo l’uscita dai seggi.

Quando le proiezioni?

Dopo un ora, a mezzanotte circa, arriverà la prima proiezione: un calcolo sulla percentuale a cui potrebbero arrivare i partiti sui risultati ottenuti nei seggi che sono stati scrutinati dopo un’ora dalla chiusura delle urne. E da lì in poi, con cadenza di una o due ore, seguiranno altre proiezioni.

I primi risultati definitivi arriveranno molto probabilmente nelle prime ore di lunedì.Il flusso dei dati si dovrebbe concludere intorno all'una di notte di lunedì, quando i servizi del Parlamento sperano di poter pubblicare la ripartizione dei 720 seggi del nuovo Pe attraverso una proiezione elaborata in base ai dati provvisori che saranno stati raccolti dai 27 in tempo utile.

Proiezioni Paese per Paese

Stando alla tabella di marcia resa nota dall'Eurocamera, partirà alle 18.15 con i dati provenienti da Austria, Cipro, Germania, Grecia, Malta e Olanda. Per le 19.15 sono attesi gli exit poll sulle elezioni in Bulgaria e Croazia, mentre dopo le 20 arriveranno quelli di Danimarca, Francia e Spagna. Per avere la primissima stima sulla composizione del nuovo emiciclo bisognerà aspettare le 20.30, quando però i seggi in Italia saranno ancora aperti.

Elezioni europee, come mettere il segno sulla scheda: la preferenza e il voto. Il vademecum

Questa prima fotografia del risultato delle Europee, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Pe, sarà realizzata utilizzando gli exit poll provenienti da 11 Paesi e, per i restanti 16 Paesi, dai sondaggi effettuati prima del voto. Alle 21.30 circa dovrebbero poi essere resi noti gli exit poll provenienti da Polonia, Portogallo, Romania e Svezia e alle 23.15-23.30 si dovrebbe finalmente avere una prima proiezione dei risultati un po' più attendibile, sebbene ancora soggetta a cambiamenti, poichè basata su 24 risultati provvisori, due exit poll (per l'Italia e la Polonia) e un sondaggio pre-elettorale (Belgio).

Quando i primi dati delle comunali e regionali?

Sempre alle 23 inizieranno gli exit poll delle amministrative e delle regionali in Piemonte. Per avere però le prime proiezioni ci sarà da attendere fino a domani, quando alle ore 15 inizierà lo spoglio dei voti. per i consigli regionali e comunali.

Affluenza

A livello nazionale, l' affluenza risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni. Considerando le singole circoscrizioni, la percentuale più alta dsi attesta nella circoscrizione nord-occidentale, con il 28,5%. Segue L'italia Nord-orientale, con il 27,88% e l'Italia centrale al 26,53%. Al momento 21,12% la partecipazione nell'Italia meridionale e 18,05 nelle isole.

Seggi chiusi in Europa

Al momento si sono già concluse le elezioni in otto Paesi dell’Unione. Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi. A breve cominceranno lo spoglio.