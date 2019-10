Regioni, le 8 sfide del 2020. Anche il Pd: basta patti con i grillini

di Diodato Pirone ed Emilio Pucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Andare da soli in Emilia e nelle altre regioni. Evitare di annacquare l'identita' del Pd e di ottenere, alleandosi con il Movimento 5 stelle, un risultato controproducente. Cresce sempre più il malessere in casa dem, soprattutto dopo le parole tranchant di Di Maio. Il segretario del Pd Zingaretti media, dice che «saranno le singole Regioni a scegliere le alleanze», sostiene che in ogni caso andranno verificate le condizioni, che la cosa sbagliata è dire come ha fatto il capo politico pentastellato...