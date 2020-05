Sei o tredici settembre. Sono le date su cui si sta indirizzando in questo momento il governo per indire le prossime elezioni regionali, comunali e il referendum. Si tratta di sfide elettorali previste in primavera ma rimandate a causa del coronavirus. I governatori da scegliere sono sei: Veneto, Toscana, Marche, Puglia, Campania e Liguria. C'è l'accordo nel governo e nella maggioranza. Il via libera arriverà con un emendamento a un decreto.

Ci sono diversi governatori pronti al bis e altre partite tutte ancora da decidere. In Campania Vincenzo De Luca (Pd) è pronto a succedere a se stesso; nel M5S sembra scomparsa l'ipotesi del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Schema da rivedere anche nel centrodestra. Il ragionamento di tutti è che l'emergenza covid ha rafforzato in maniera esponenziale la figura di De Luca. Un fatto simile in Veneto con Luca Zaia intenzionato a conquistare a mani basse il terzo successo consecutivo. In Liguria l'uscente Giovanni Toti, leader di Cambiamo!, vuole la rielezione. Stesso discorso in Puglia con il dem Michele Emiliano.

