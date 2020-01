Elezioni Emilia Romagna, la mappa del voto: le città a sinistra, ma la provincia tifa Salvini

dal nostro inviatoL'Emilia-Romagna era una, ora sono due. Il popolo era unico, rosso, antifascista, abituato a non cambiare il proprio voto perché il Partito è il Partito, e ora invece c'è anche l'altro popolo. Quello che grida «è ora di dire basta!» - e lo fa con Salvini e, quando compare, anche con la Borgonzoni - e parte in coro: «Chi non salta comunista è!». Il fatto è che in questa regione, in vista del voto di domenica prossima che potrebbe far saltare il...

