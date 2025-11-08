ROMA - Come dice il ministro Lollobrigida, che ora sta girando per il Veneto ed è pronto ad altre incursioni nel napoletano: «Per noi, la Campania è come l'Everest. Una montagna molto alta da scalare. Siamo partiti molto dal basso, con uno svantaggio abissale rispetto al centrosinistra, ma stiamo recuperando e possiamo arrivare per primi sulla cima».

Sulla cima della Regione Campania, a cui aspira per la destra Edmondo Cirielli e per la sinistra il contiano Roberto Fico. Il quale però - a detta di alcuni compagni di cordata - sta un po' annaspando, e non è trainante per la coalizione. Ma dalla sua parte la forza delle liste c'è: anche grazie alla mobilitazione del notabilato più profondo che tira la volata, affinché nulla cambi, a colui che fu alfiere del grillismo più duro e puro e ora democristianeggia e s'è fatto mastelliano. A proposito di Clemente da Ceppaloni, eccolo: «L'appoggio di De Luca a Fico, anche se in passato si sono presi a parolacce, conta assai. L'ex governatore sta mandando un messaggio chiaro a tutti gli amministratori: non si cambia cavallo, si cambia fantino». L'aspirazione di don Vincenzo, tramite la sua lista A Testa Alta, è di continuare a comandare, e ne ha le possibilità.

IL VIAVAI

Intanto gli scalatori destrorsi di questo Everest hanno in Meloni una guida sicura. «Ragazzi, vi voglio tutti in Campania, pancia a terra e io sarò con voi», va dicendo la premier ai suoi ministri e a tutti i big del suo partito. E la risposta è sempre la stessa: «Giorgia, non c'è neppure bisogno che tu ce lo dica». Infatti, è un viavai di auto ministeriali in direzione Napoli - è in questa città e in questa provincia che il centrodestra secondo i sondaggi è in forte svantaggio, mentre è dato vincente a Benevento, Avellino, Salerno, Caserta - e pure il presidente La Russa, già l'altro giorno in zona, ora ritorna per sostenere Cirielli e vuole fare il botto così: «Io sono interista, ma mia moglie tifa Napoli». Basterà? Il massimo sarebbe un endorsement di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli Calcio. Come bomber, la Meloni di solito funziona. Dopo il super-evento dal PalaPartenope il 14 novembre (Meloni, Tajani, Salvini, Lupi, Rotondi), la premier tornerà almeno un'altra volta a Napoli, a ridosso delle elezioni del 23 e 24. Andrà dall'Unione Industriali, ma non solo. Per recuperare il gap a Napoli - e sarà decisivo il tasso di astensionismo: se nella capitale campana, che è in larghissima parte di sinistra, le urne saranno poco frequentate la partita contro Fico si può vincere - Meloni compatibilmente con la carica istituzionale e le ragioni di sicurezza potrebbe anche tuffarsi nel ventre di questa città, incontrare gente e magari visitare un mercato. Insomma, Meloni farà Giorgia, metterà in campo il suo profilo pop e underdog, l'empatia e la semplicità. Sono corde che lei ha, eccome, e con i napoletani servono particolarmente. «Amma fatica', assaje», è il jingle (mutuato da Conte, il ct del Napoli e non il leader di M5S) di meloniani e forzisti. Doppia o tripla presenza anche per Tajani. E dice Cirielli: «La sanità e i trasporti sono i drammi più sentiti dai campani, e noi rappresentiamo la concretezza rispetto al teatro deluchiano».



Questa è una contesa politica ma anche di famiglie. Dopo Giggino a Purpetta, Cesaro senior, c'è - tra i tanti figli di, mogli di, nipoti, cognati, generi, nuore di campioni di preferenze, e mancano solo suocere e suoceri - Armando a Purpetiella, Cesaro figlio, ma se il genitore era nel fronte berlusconiano, l'erede è in quello renzian-ficherrimo (sarebbe mai stata immaginabile questa unione tra Renzi e Fico? Mai, ma qui siamo in terra di realismo magico) e Mastella come al solito è illuminante: «Io e De Luca siamo entrambi impegnati. Lui con il figlio Piero, diventato segretario regionale del Pd e persona che stimo, e io con mio figlio Pellegrino, che stimo e guida la nostra lista». Quella di FdI la guida l'ex ministro Sangiuliano, che circola con cappellino trumpiano "Make Naples Great Again". Se incassa molti voti, Gennaro, Gennarino o Gennariello (come lo chiamerebbe Pasolini morto giusto 50 anni fa) diventerà il naturale candidato della destra a sindaco di questa città.

IL LODO SORRENTINO

Intanto i sondaggi dicono che andrà a votare meno del 50 per cento dei campani, e che (Noto e Tecné) il vantaggio del centrosinistra è di 7 punti, anzi (Pagnoncelli) è di dieci. Fulvio Martusciello, il vulcanico leader regionale di Forza Italia, s'è inventato - in chiave recupero a Napoli, perché Napoli è il cuore di tutto - un responsabile, zona per zona, delle singole micro-campagne elettorali nei 120 parchi cittadini (Parco Comola, Parco Margherita, Parco Flora, Parco Persichetti a Fuorigrotta e tanti altri: ma a dispetto della dicitura sono molto napoletanamente parchi con palazzoni e senza verde). Quel che è certo è che, per ora, le coalizioni fingono di essere unite (nonostante De Luca non ami Manfredi che è il vero sponsor di Fico e Forza Italia voglia azzerare la Lega) ma poi sarà difficile per tutti seguire il consiglio che Antonio Capuano, maestro di Sorrentino, nel film "È stata la mano di Dio" rivolge al suo giovane allievo: «Non ti disunire».