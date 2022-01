Quirinale, da Amadeus a Bruno Vespa tutti i nomi "strani" della prima votazione

Ci sono anche Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, e Bruno Vespa tra i voti per il Quirinale dopo la prima votazione del 24 gennaio. Tra i grandi elettori qualcuno ha pensato bene di sbizzarrirsi ed evitare la scheda bianca con dei nomi che non ci si aspettava sarebbero mai entrati "in lizza" per il Colle. Così spunta anche il presidente della Lazio Lotito e tutta la famiglia Angela: tra papà Piero e il figlio Alberto qualche voto lo hanno totalizzato anche loro.

Io mi immagino solo quell’elettore che ha scritto il nome strano ed è lì che aspetta che venga letto convinto di essere stato spiritosissimo. E mi fa una tristezza infinita. Parafrasando Kabas: il pagliaccio non diventa re entrando nel palazzo, ma il palazzo diventa un circo”. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) January 24, 2022

Un voto arriva anche per il direttore di "Chi" e conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini; per lo storico Alessandro Barbero e per il conduttore de "La zanzara", Giuseppe Cruciani.