Elezioni Quirinale, Salvini: «Centrodestra unito». Meloni: «Serve vertice, sennò lo chiedo io». Mattarella: «Oggi mio ultimo Csm» Live

La partita per il nuovo presidente della Repubblica è entrata nel vivo. Lunedì prossimo ci sarà la prima votazione, nel frattempo le forze in gioco sono al lavoro per riuscire a portare un nuovo per il Quirinale su cui possa convergere la maggioranza, senza intaccare l'unità del governo. Ecco tutte le notizie di giovedì 20 gennaio.

Palazzo Chigi, cosa accade se Draghi va al Colle? Le ipotesi e pro e contro dei possibili premier (da Colao a Gentiloni)

Diretta elezioni quirinale 2022

Meloni: centrodestra unito

La leader di Fdi Giorgia Meloni ha parlato della situazione del centrodestra in vista del voto per il Quirinale. Il vertice che si sarebbe dovuto tenere oggi è slittato per l'assenza di Berlusconi. «Il vertice del centrodestra deve essere ancora convocato - ha confermato Meloni -. Per come la vedo io, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana quindi spero sia calendarizzato nelle prossime ore. Altrimenti lo chiederò ufficialmente», ha spiegato. Nessun dubbio sull'unità della coalizione: «C'è sempre», ha affermato la Meloni. Poco dopo la conferma anche del numero uno della Lega Matteo Salvini: «Il centrodestra voterà compatto». Poi ha aggiunto: «Il ruolo di Berlusconi sarà fondamentale. Abbiamo incontrato tutte le parte in causa con ottimi riscontri».

Matterella: oggi ultimo Csm

Sergio Mattarella ribadisce la sua indisponibilità a tornare al Colle per il secondo mandato. Il presidente della Repubblica uscente ha presieduto oggi il suo ultimo Csm: «Colgo l'occasione per ripetere a distanza di pochi giorni gli auguri più intensi al Consiglio e a ciascuno dei suoi membri per l'attività che il Consiglio svolgerà con la presidenza di un nuovo Capo dello Stato», ha detto.

Fico: drive in parcheggio per i positivi

A pochi giorni dal voto per il prossimo presidente della Repubblica, non è ancora stata risolta la questione riguardante i grandi elettori positivi al Covid o in quarantena, che non hanno la possibilità di accedere alle votazioni. Il presidente della Camera Roberto Fico avrebbe proposto il parcheggio di via della Missione come seggio elettorale, in modalità drive in. La riunione dei capigruppo è ancora in corso.